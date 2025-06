L’assessora si dimette dopo aver insultato un cittadino sui social | le sue parole

L'assessora Alessandra Durante di Lecco si è dimessa dopo aver scatenato una polemica sui social, insultando un cittadino e attirando l'attenzione pubblica. Figura impegnata attivamente su temi chiave come digitale, famiglia e giovani, ora il suo gesto ha messo in discussione la sua carriera politica e l'immagine dell'amministrazione comunale. Un episodio che denuncia come i social possano rapidamente trasformarsi in una crisi istituzionale, lasciando tutti a riflettere sulle responsabilità online.

Era una delle figure più attive dell'amministrazione comunale, impegnata in prima linea su digitale, famiglia e giovani. Ma è bastato un commento anonimo carico di insulti, lasciato su un gruppo Facebook locale, a far precipitare tutto. Alessandra Durante, assessora del Comune di Lecco, si è dimessa dopo il polverone mediatico e le scuse pubbliche che non sono bastate a spegnere la bufera. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi sul gruppo social "Lecco. Società e Politica", dove un cittadino aveva segnalato la presenza di piastrelle sconnesse su un marciapiede nei pressi di largo Montenero, chiedendo un intervento urgente da parte del Comune.

