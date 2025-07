Politica nuove mosse al centro Arriva la corrente pacifista | Un aiuto al campo largo

…rafforzare il campo largo con una corrente pacifista e moderata, capace di unire forze diverse in nome della pace e del dialogo. In un panorama politico in evoluzione, questa mossa mira a creare un’alleanza solida e inclusiva, pronta a rispondere alle sfide del presente e del futuro con pragmatismo e sensibilità. È un passo strategico che potrebbe cambiare gli equilibri e aprire nuove prospettive per il centrosinistra italiano.

Roma, 1 luglio 2025 – “Che cento fiori fioriscano”. Chiama in causa nientemeno che Mao Zedong l’europarlamentare indipendente catto-pacifista dem Marco Tarquinio per alludere ai “cento centrini” che si stanno filando per costruire l’indispensabile gamba moderata del centrosinistra. La “Rete civica e solidale” presentata ieri alla Camera insieme al segretario di Demos e parlamentare Pd Paolo Ciani, del resto, non nasconde il proposito di approdare alla costruzione di un soggetto politico o una lista che colmi il “vuoto di rappresentanza” di ispirazione cattolico-sociale alle prossime politiche. Il capo largo di Elly Schlein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Politica, nuove mosse al centro. Arriva la corrente pacifista: “Un aiuto al campo largo”

In questa notizia si parla di: pacifista - politica - mosse - centro

Tensione ancora alle stelle tra Usa e #Iran. Mentre i raid israeliani su Teheran proseguono, dalle parti di Washington si fa il punto della situazione per definire le prossime mosse Vai su Facebook

Fossi, le mosse Dem: “Sinistra e Cinquestelle poi dialogo al centro” - la Nazione - Politica Fossi, le mosse Dem: “Sinistra e Cinquestelle poi dialogo al centro”. Segnala lanazione.it

Sondaggi politici, sarà corsa al centro? Da Brunetta a Di Maio, ecco le mosse verso il partito di Draghi - Il Mattino - Da Brunetta a Di Maio, ecco le mosse verso il "partito di Draghi" L'area centrista, secondo i sondaggisti, potrebbe valere intorno al 15 per cento ... Da ilmattino.it