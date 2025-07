Gianni Morandi finisce sul lettino dello psicanalista ecco perché

Gianni Morandi si siede sul lettino dello psicanalista, svelando un lato inaspettato e profondo. Le serate, che sono vere e proprie sedute di analisi, aprono uno squarcio sulle sfide meno brillanti delle celebrità, offrendo spunti di riflessione autentici e coinvolgenti. A Bologna, dall’Arena del Sole, prende il via la quarta edizione di "Tutto esaurito – Il Festival dello Stress", un’occasione unica per scoprire cosa si nasconde dietro le quinte della fama.

