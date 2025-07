Temperature torride Agricoltura in ginocchio | Meloni bruciati dal sole

L’estate in Maremma si fa sempre più implacabile, con temperature torride che mettono a dura prova l’agricoltura locale. Nei campi di Albinia, l’eccezionale caldo africano ha distrutto metà del raccolto di meloni, lasciando i coltivatori con il cuore spezzato e le casse vuote. Un monito inquietante sulla crisi climatica e le sue conseguenze sul nostro cibo: la sfida ora è trovare soluzioni sostenibili per preservare il futuro dell’agricoltura.

Grosseto, 1 luglio 2025 – Il caldo africano colpisce duro in Maremma e a pagarne le conseguenze più pesanti è ancora una volta l’agricoltura. Nei campi di Albinia, un’intera produzione di meloni – pronta per la raccolta – è stata letteralmente bruciata dal sole. Temperature oltre i 35 gradi per più giorni consecutivi hanno causato danni su almeno il 50% del raccolto, rendendo i frutti invendibili per le scottature e le spaccature della buccia. L’allarme arriva da Coldiretti Grosseto, che parla di “una vera emergenza per molte produzioni ortofrutticole” e stima danni crescenti anche per angurie, pomodori, pesche, melanzane e susine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Temperature torride. Agricoltura in ginocchio: “Meloni bruciati dal sole”

