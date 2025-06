Chiara Petrolini chiede e ottiene una nuova perizia psichiatrica La carezza del padre

Chiara Petrolini si appella a una nuova perizia psichiatrica, un passo cruciale nel delicato caso che la vede accusata di aver ucciso i suoi due neonati. Mentre l’aula si anima con tensione e attese, tra i presenti spicca l’assenza di contatti con l’ex fidanzato Samuel Granelli, che non ha mai incrociato il suo sguardo con quello di Chiara. Un processo che mette in discussione emotività e verità , lasciando tutti con il fiato sospeso.

A processo per aver ucciso i suoi due figli neonati. In aula anche l’ex fidanzato, Samuel Granelli: i due non si sono mai guardati. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiara Petrolini chiede e ottiene una nuova perizia psichiatrica. La carezza del padre

In questa notizia si parla di: chiara - petrolini - chiede - ottiene

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo” - Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

Chiara Petrolini, via al processo per i neonati morti. La Corte dice sì alla perizia psichiatrica, a settembre in aula i primi testimoni; L'editoriale: Due neonati uccisi e sepolti, la madre Chiara Petrolini agli arresti domiciliari. Dove è la giustizia per quei bambini?; Neonati sepolti in giardino, al via il processo a Chiara Petrolini. Chiesta perizia psichiatrica.

Chiara Petrolini chiede e ottiene una nuova perizia psichiatrica. La carezza del padre - In aula anche l’ex fidanzato, Samuel Granelli: i due non si sono mai guardati ... Si legge su bologna.repubblica.it

Processo a Chiara Petrolini per i neonati sepolti in giardino, la rabbia dei genitori: "Ci hai rovinati" - Caso Chiara Petrolini, il confronto con i genitori sui neonati ritrovati morti in giardino. Riporta virgilio.it