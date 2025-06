Thiago Silva | Con l’Inter una sfida speciale ho pensato al Milan I rossoneri saranno felici

Thiago Silva, ancora protagonista con l’Inter, riflette sulla sfida contro il Fluminense, che ha chiuso un anno intenso con 63 partite disputate. La vittoria di questa sera rappresenta una tappa fondamentale per i nerazzurri, simbolo della loro determinazione e resilienza. Con un occhio al passato e uno al futuro, i tifosi si chiedono se questa vittoria possa essere il primo passo verso nuovi traguardi per l’Inter e il suo capitano.

L’Inter perde contro il Fluminense chiudendo l’anno con 63 partite all’attivo. Nel post partita Thiago Silva perla della vittoria della sua squadra. DERBY – L’Inter esce sconfitta dagli ottavi di finale contro il Fluminense. Thiago Silva, su DAZN, sottolinea come la sua squadra abbia affrontato al meglio la sfida: « È una vittoria molto importante per noi. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Loro hanno giocato la finale di Champions League 1 mese fa. Non abbiamo fatto una super partita. Lo sappiamo. Contro le squadre europee è difficile e dobbiamo giocare così. Non possiamo fare in altro modo. 🔗 Leggi su Inter-news.it