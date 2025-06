Pierce brosnan torna sul grande schermo con un regista di 30 anni fa

Pierce Brosnan torna sul grande schermo in un progetto atteso da molti: "The Thursday Murder Club", diretto da Chris Columbus, il regista di capolavori ormai classici. Prodotto da Netflix, il film combina talento di alto livello e un cast stellare, ispirandosi all’omonimo bestseller di Richard Osman. La storia, incentrata su un gruppo di pensionati che si imbarca in un’indagine sorprendente, promette di essere un mix irresistibile di suspense e umorismo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il prossimo film prodotto da Netflix, intitolato The Thursday Murder Club, sta suscitando grande interesse nel pubblico e nella critica grazie alla sua combinazione di talento di alto livello e un cast stellare. Diretto da Chris Columbus, noto per aver portato sul grande schermo alcune delle saghe più amate, il film si basa sull’omonimo bestseller di Richard Osman, offrendo una narrazione avvincente incentrata su un gruppo di pensionati che si uniscono per risolvere un omicidio. L’insieme dei protagonisti e la direzione promettono un mix di suspense, umorismo e charme che potrebbe distinguersi nel panorama delle produzioni Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pierce brosnan torna sul grande schermo con un regista di 30 anni fa

In questa notizia si parla di: schermo - pierce - brosnan - torna

«Mrs. Doubtfire» torna in tv: chi ha interpretato 007, chi è caduto in depressione, ecco che fine ha fatto il cast; Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren nella nuova serie TV di Guy Ritchie; Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren sono i protagonisti della serie di Guy Ritchie.

Pierce Brosnan protagonista di The Son in tv, al posto di Sam Neill - ComingSoon.it - Quasi 30 anni dopo Mai dire sì, Pierce Brosnan torna sul piccolo schermo con un ruolo regolare in una serie tv. Riporta comingsoon.it

«Mrs. Doubtfire» torna in tv: chi ha interpretato 007, chi è caduto in depressione, ecco che fine ha fatto il cast - Nato in Irlanda, ha debuttato nel 1979 sul grande schermo in "Quel lungo venerdì santo". Riporta corriere.it