Vicofaro don Biancalani verso l’addio | Santa Maria Maggiore verso un nuovo parroco

A Vicofaro, il centro di accoglienza si prepara a chiudere i battenti, segnando un cambiamento importante nella comunità. La Diocesi e la Caritas, con impegno costante, hanno orchestrato il trasferimento degli ultimi migranti, suscitando reazioni diverse tra i protagonisti. Tuttavia, il futuro della parrocchia di Santa Maria Maggiore si fa incerto: si avvicina il momento dell’addio a don Biancalani e l’arrivo di un nuovo parroco. Un capitolo che promette di portare nuove sfide e opportunità.

Pistoia, 1 luglio 2025 – Gli ultimi trasferimenti dei migranti dal centro di accoglienza di Vicofaro si stanno concludendo, grazie al lavoro senza sosta messo in campo dalla Diocesi e dalla Caritas. Una soluzione accolta dagli stessi ragazzi con spirito di collaborazione. Una soluzione che invece ha fortemente scontentato il parroco, don Massimo Biancalani, che sui social ha più volte commentato l'imminente chiusura del centro, con i pannelli di legno apposti per impedire nuovi accessi dalla chiesa alle stanze interne, come " una vergogna ". Una reazione estrema, a cui evidentemente il vescovo, monsignor Fausto Tardelli, ha deciso di porre fine se, come sembra, l'idea che sta prendendo corpo è quella di togliere al parroco la legale rappresentanza della parrocchia di Santa Maria Maggiore.