L' aria che tira Laura Boldrini deraglia | Sono veramente esterrefatta

Io sono veramente esterrefatta di fronte a questa deriva politica, dove le polemiche si scatenano senza un vero confronto sui temi cruciali. Laura Boldrini lancia accuse e critiche con un'ironia che lascia sbigottiti, puntando il dito contro il governo Meloni mentre altri leader europei, come Sanchez, sembrano sfuggire alle stesse critiche. √ą ora di alzare lo sguardo e affrontare i veri problemi con seriet√† e responsabilit√†.

Laura Boldrini ha puntato il dito contro Giorgia Meloni sull'aumento della spesa militare previsto dalla Nato. L'ex prsidente della Camera ha attaccato tutti i leader europei. Tranne il socialista Sanchez, diventato ormai il nuovo idolo della sinistra italiana. Il benaltrismo della dem si spinge a tirare in ballo la sanit√†, la scuola e tutti quei temi citati sempre dai benpensanti. Tutto solo per attaccare il governo Meloni.¬† "Io sono veramente esterrefatta della mancanza di reazione dei leader europei - ha detto la Boldrini a L 'aria che tira su La7 -, tranne Sanchez. Perch√© questa √® una ipoteca sul futuro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Laura Boldrini deraglia: "Sono veramente esterrefatta"

Laura Boldrini e il Pd a Gaza? L'unica parola mai pronunciata - Laura Boldrini e il PD a Gaza, un momento deludente e simbolico, dove il valico di Rafah completamente chiuso ha impedito loro di entrare.

Laura Boldrini ha ringraziato la Germania per aver finanziato le ONG straniere. Boldrini, visto che tieni cosi tanto ai clandestini, te li portiamo a casa tua! La pensi come me? SOSTIENIMI!!! ? Scheda marrone, fai una Croce sul simbolo della LEGA e scrivi Vai su Facebook

Le notizie che arrivano da Los Angeles sono veramente inquietanti e non concepibili in un paese democratico. Mandare la Guardia nazionale a reprimere le proteste è un metodo che ricorda la Russia di Putin: autoritarismi violenti, non democrazie. Metodi im Vai su X

Riarmo, Laura Boldrini: "Sono esterrefatta della mancanza di reazione dei leader europei, questa è un'ipoteca sul futuro" - Questo è un modo poco serio di affrontare i temi, il come è ... Lo riporta la7.it

Sette anni e non sentirli: la card di ‚ÄúLuca Boldrini fratello di Laura Boldrini‚ÄĚ - Certe bufale non mollano l'osso, tornano implacabili come eterni herpes dell'informazione. bufale.net scrive