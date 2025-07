Gioco premiato in offerta al 80% | scopri perché è il migliore dell’anno

Scopri perché Before Your Eyes è il gioco indie più acclamato dell'anno! Con la sua narrazione coinvolgente e un premio prestigioso alle spalle, questa esperienza unica ti catturerà fin dal primo istante. Durante la Steam Summer Sale, potrai acquistarlo con uno sconto incredibile dell’80%. Non perdere l’occasione di immergerti in un’avventura emozionante: questa offerta imperdibile termina il 10 luglio, affrettati!

Il mondo dei giochi indie continua a sorprendere per la sua capacità di offrire esperienze narrative intense e coinvolgenti. Tra le produzioni più apprezzate degli ultimi anni si distingue Before Your Eyes, un titolo premiato che, in occasione della Steam Summer Sale, è disponibile a uno sconto eccezionale. Questo articolo analizza le caratteristiche principali del gioco, i riconoscimenti ricevuti e l’offerta imperdibile valida fino al 10 luglio 2025. caratteristiche principali di before your eyes. una narrazione emozionante e innovativa. Before Your Eyes è un’avventura narrativa sviluppata da GoodbyeWorld Games e pubblicata da Skybound Games. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gioco premiato in offerta al 80%: scopri perché è il migliore dell’anno

