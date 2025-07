Incendi in Toscana la situazione in tempo reale | Livorno nella fascia rossa a rischio molto alto

di un sistema avanzato che combina tecnologia e competenze, garantendo una risposta tempestiva ed efficace. Con la Toscana in fascia rossa, il rischio incendi è molto alto, richiedendo massima attenzione e prevenzione. Restate aggiornati sulla situazione in tempo reale grazie al nuovo bollettino giornaliero, uno strumento fondamentale per tutelare il nostro territorio e la sicurezza di tutti.

Un nuovo sistema di prevenzione del rischio incendi boschivi è stato predisposto dalla Regione Toscana in collaborazione con il Consorzio LammA e Cnr-Ibe. La situazione in tempo reale e il bollettino giornaliero saranno visibili a questo indirizzo. La classificazione del rischio è il frutto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Contrastare gli incendi boschivi attraverso la prevenzione: così il progetto “OFF” del WWF ha lavorato sulla riduzione del rischio - Con l’estate, il rischio di incendi boschivi aumenta drammaticamente, specialmente nell’area mediterranea.

