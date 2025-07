Rubano un camion da 4 milioni di euro in un’area di sosta | i ladri di profumi però finiscono in manette

Una rapina prevista e audace si è trasformata in un fallimento clamoroso: due ladri hanno tentato di trafugare un camion da 4 milioni di euro di profumi, ma sono stati subito catturati dai carabinieri. La loro fuga si è conclusa dietro le sbarre, mentre la merce di valore rimane al sicuro. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutta Rivolta d’Adda.

Rivolta d’Adda (Cremona), 1 luglio 2025 – Restano in carcere i due ladri di 41 e 38 anni che avevano tentato il colpo della vita: rubare un camion carico di cosmetici per un valore di quattro milioni. L’allarme. Venerdì mattina i carabinieri hanno ricevuto, intorno alle 10, la telefonata di un autista che riferiva che il suo camion che trasportava profumi era stato rubato mentre lui lo aveva lasciato in un’area di servizio della provinciale n.4 Rivoltana, in territorio di Rivolta d’Adda. L’autista aveva anche specificato che il suo mezzo era stato chiuso con le chiavi. Subito sono partite le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubano un camion da 4 milioni di euro in un’area di sosta: i ladri di profumi però finiscono in manette

