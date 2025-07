Derubato di mille euro mentre rientra in casa | aveva appena prelevato

Un tranquillo ritorno a casa si trasforma in un incubo per un uomo di 68 anni a Bologna. Dopo aver prelevato circa mille euro presso la banca vicino a piazza Malpighi, è stato infatti derubato alle spalle da un malvivente che lo ha pedinato fino al suo condominio. Un colpo brutale che mette in luce ancora una volta l’importanza di essere sempre vigili. Ma cosa si nasconde dietro questo gesto?

Bologna, 1 luglio 2025 – Aveva appena prelevato i soldi, nella banca vicino a casa. Ma al rientro nella sua abitazione, un condominio in zona piazza Malpighi, ecco l’inconveniente. Un uomo di 68 anni è stato derubato alle spalle: il ladro gli ha sottratto un borsello con all’interno circa mille euro appena prelevati nella non distante banca Monte dei Paschi di Siena, in via Rizzoli. Il malvivente lo avrebbe seguito dallo sportello fino a casa, tenendosi a debita distanza. Un pedinamento quindi lungo via Ugo Bassi, di oltre 700 metri, fino a sorprendere il signore all’ingresso del condominio dove vive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Derubato di mille euro mentre rientra in casa: aveva appena prelevato

