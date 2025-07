Nubifragio nel Sondriese evacuate persone Al lavoro vigili del fuoco anche da Bergamo

Un potente nubifragio nel Sondriese ha scatenato un'emergenza, costringendo all'evacuazione persone sul posto e coinvolgendo anche i vigili del fuoco di Bergamo. La situazione si aggrava con la chiusura della Strada Provinciale dello Stelvio tra Tola e Aquilone a causa di frane, evidenziando l’impatto devastante delle peggiori bombe d’acqua sulla nostra regione. La lotta contro gli eventi climatici estremi diventa sempre più urgente.

BOMBA D’ACQUA. La Strada Provinciale del Passo dello Stelvio è chiusa in corrispondenza dei Comuni di Tola e Aquilone a causa di frane. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Nubifragio nel Sondriese, evacuate persone. Al lavoro vigili del fuoco anche da Bergamo

