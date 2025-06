Caldo anomalo o estremo la Regione vieta di lavorare in determinate fasce orarie

In risposta all'ondata di caldo anomalo o estremo, la regione vieta il lavoro nelle fasce orarie più calde, proteggendo la salute dei lavoratori nei settori edile, agricolo, florovivaistico e della logistica. Questa misura, prevista dall'ordinanza regionale, mira a garantire sicurezza e benessere in situazioni di emergenza climatica.

Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica. Mappe del rischio e livello 'Alto' Con un'ordinanza regionale.

Caldo anomalo in Lombardia: la giornata peggiore e quando finirà. Le previsioni meteo - Il caldo anomalo sta mettendo a dura prova la Lombardia, con temperature che sfiorano i 37°C nel venerdì più torrido.

