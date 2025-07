Nuovo appello per il Meazza | Edoardo Bennato ritorna architetto e firma con i salva-stadio

Milano si mobilita nuovamente per il suo cuore sportivo e architettonico: un nuovo appello, questa volta guidato dall’architetto Edoardo Bennato e sostenuto dalla rete dei Salva Stadio, raccoglie le voci di 152 progettisti. Un gesto forte che unisce passione e competenza per difendere il vecchio San Siro, simbolo di identità e storia milanese. La battaglia per preservare il patrimonio si rinnova: ora tocca a noi decidere il futuro dello stadio.

Milano – Due mesi fa erano poco meno di metà degli (allora) oltre 500 firmatari dell’appello del Comitato Sì Meazza contro l’abbattimento del vecchio San Siro. Architetti, nel senso lato che abbraccia urbanisti e paesaggisti, pure designer, ingegneri e altra umanità politecnica. Ora 152 progettisti, capeggiati da quell’architetto Lorenzo Degli Esposti che l’anno scorso guidò la protesta contro il bando per il nuovo Museo Diocesano, firmano una lettera aperta che invita il Comune “ad abbandonare in autotutela” la trattativa per la cessione del Meazza a Milan e Inter che “hanno confermato l’intenzione di demolirlo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo appello per il Meazza: Edoardo Bennato ritorna architetto e firma con i salva-stadio

