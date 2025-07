Omicidio di Davide Gorla fatale il fendente al collo ma l’arma non si trova ancora

L’omicidio di Davide Gorla scuote Busto Arsizio: un colpo al collo, fatale, ma ancora nessuna traccia dell’arma del delitto. La tragica vicenda avvolge nel mistero le circostanze di questa violenta aggressione nel cuore della città. Gli inquirenti sperano che i risultati dell’autopsia possano svelare ulteriori dettagli e portare alla luce la verità su questo drammatico episodio. La caccia all’assassino continua, con il fiato sospeso.

Busto Arsizio (Varese), 1 luglio 2025 – Sarebbe stato un fendente al collo ad uccidere Davide Gorla, 64 anni, il commerciante accoltellato a morte a Busto Arsizio nel suo negozio in via Milano, in pieno centro città, nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno. L’arma . Ieri è stata eseguita l’ autopsia. I risultati del referto autoptico potranno fornire agli inquirenti informazioni utili per chiarire con quale arma sia stato ucciso il commerciante. Resta, infatti, ancora da chiarire se si tratti di un coltello (che l’omicida potrebbe aver portato da casa) oppure di un altro tipo di lama come un tagliacarte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it