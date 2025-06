Alcuni giocatori dovrebbero andarsene dice lo skipper Martinez

L’intervista di Lautaro Martinez scuote il mondo nerazzurro: il capitano dell’Inter suggerisce che alcuni giocatori dovrebbero considerare un addio questa estate, dopo l’amara eliminazione dalla Coppa del Mondo del club. La sua analisi tagliente mette in discussione il futuro della rosa e apre un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori. Ma cosa riserverà il mercato estivo? Solo il tempo potrà dirlo, mentre l’Inter si prepara a ripartire con una nuova...

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez afferma che alcuni giocatori dovrebbero lasciare il club quest'estate dopo che si sono schiantati fuori dalla Coppa del Mondo del club nella fase dell'ultimo 16. I gol di Cano e Ercole tedeschi erano sufficienti per la squadra brasiliana Fluminense per ottenere una vittoria per 2-0 a Charlotte. Martinez-che ha capitanato l'Inter in un'umiliazione per 5-0 nella finale di Champions League del mese scorso-non era contento dell'atteggiamento di alcuni dei suoi compagni di squadra negli Stati Uniti.

In questa notizia si parla di: martinez - alcuni - giocatori - dovrebbero

