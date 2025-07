Caldo l’agricoltura trema Ortaggi e frutta a rischio | Manca la manodopera

L'estate torrida mette a dura prova l'agricoltura aretina, con ortaggi e frutta in pericolo. Tuttavia, Raffaello Betti di Coldiretti Arezzo rassicura: la situazione è sotto controllo grazie a interventi mirati e dedizione. Manca ancora il panico, ma è fondamentale monitorare attentamente le colture e affrontare le sfide climatiche e di manodopera. La resilienza delle nostre campagne si dimostra più forte che mai, e la parola d’ordine è pronta a...

Arezzo, 1 luglio 2025 – Il caldo torrido che ha investito l’Italia in queste settimane preoccupa anche l’agricoltura aretina. Ma per ora, senza lanciarsi in allarmismi, si può parlare di una situazione “sotto controllo”. A dirlo è Raffaello Betti, direttore di Coldiretti Arezzo, che fa il punto tra colture, clima, insetti e manodopera. “Per adesso – spiega – la situazione non è drammatica. La frutta resiste, anche grazie all’irrigazione di soccorso, dove disponibile. E abbiamo la fortuna di poter contare sull’acqua di Montedoglio che ci aiuta molto. Anche i vigneti non sono ancora in sofferenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it