Frana travolge la statale | mezzi bloccati intervengono i Vigili del Fuoco

Un pomeriggio di paura e disagi lungo la statale 21 del Colle della Maddalena, nel Cuneese, dove un violento nubifragio ha scatenato una frana improvvisa. La strada, strategica arteria tra Argentera e il Colle, è stata interrotta bruscamente, lasciando mezzi bloccati e cittadini in attesa di soccorsi. I Vigili del Fuoco, supportati dal nucleo saf e volontari, stanno lavorando senza sosta per ripristinare la sicurezza e liberare la strada.

Un pomeriggio di paura e disagi lungo la strada statale 21 del Colle della Maddalena, nel Cuneese, dove un violento nubifragio ha provocato una frana che ha interrotto bruscamente la circolazione tra Argentera e il Colle. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo, insieme al nucleo speleo alpino fluviale (Saf) e a volontari del territorio, è intervenuta per prestare soccorso ai mezzi rimasti bloccati lungo il tratto invaso da detriti, terra e pietre. Il maltempo, abbattutosi con forza sulla zona nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno, ha causato il distacco di una significativa quantità di materiale roccioso che è precipitato sulla carreggiata, impedendo il passaggio dei veicoli e bloccando il traffico poco a monte di Argentera.

