alice neri sabato i funerali nella chiesa di ravarino

Modena, 1 luglio 2025 – A quasi tre anni dal delitto, i familiari di Alice Neri potranno finalmente dare degna sepoltura alla giovane mamma. L'ultimo saluto ad Alice è previsto infatti per sabato mattina nella chiesa di Ravarino nell'ambito di una cerimonia in forma privata. Il nulla osta alla liberazione della salma era avvenuta alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale: la presidente della corte d'Assise, Ester Russo, aveva comunicato in aula il dissequestro dei resti della giovane mamma, con conseguente restituzione della salma ai familiari. Verdetto tra un mese. Il fratello della vittima: "Non ho dubbi, è stato lui" Resti rimasti per lungo tempo in medicina legale, a Milano dove erano stati analizzati e dove era emerso come la donna fosse stata barbaramente uccisa a coltellate.