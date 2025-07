Castano Primo aperto il centro islamico tra ringraziamenti e polemiche

Castano Primo apre le sue porte a un nuovo capitolo di dialogo e integrazione con l'inaugurazione del centro islamico “Faizane Madina”. Tra ringraziamenti calorosi e alcune polemiche, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la promozione della convivenza pacifica e della comprensione reciproca. La sfida ora è trasformare questa apertura in un esempio concreto di solidarietà e rispetto tra le diverse comunità che popolano la città.

Castano Primo, 1 luglio 2025 – È stato inaugurato il centro islamico “Faizane Madina”, ricavato all’interno dell’ex palestra N Joy di via 26 Febbraio. Al momento inaugurale era presente anche il parroco don Piero Visconti che, nelle sue parole di saluto, ha sottolineato come “questo è un importante passo verso quella fratellanza tra i popoli, tra le diverse culture e religioni che deve essere alla base di un percorso di convivenza e collaborazione reciproca tanto necessarie in questo momento storico”. Il presidente. A fare gli onori di casa il presidente e portavoce dell’associazione Faizane Madina, Naeem Rizwan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castano Primo, aperto il centro islamico tra ringraziamenti e polemiche

In questa notizia si parla di: castano - primo - centro - islamico

Castano Primo, la piaga senza fine dei boschi della droga. Per sfuggire all’arresto pusher lancia pugnale contro i carabinieri - Castano Primo si conferma teatro di una lotta senza quartiere contro il fenomeno della droga, con episodi che scuotono la comunità.

Castano Primo, aperto il centro islamico tra ringraziamenti e polemiche; Castano, falsa partenza del centro culturale islamico: «Regole subito violate»; Castano, ci siamo: apre il centro culturale islamico. E riesplode la polemica politica.

Castano Primo, i lavori al centro islamico possono riprendere - Il Giorno - Castano Primo, i lavori al centro islamico possono riprendere Dopo anni il Tar accoglie il ricorso dell’associazione Madni, ma l’Amministrazione comunale non dovrà pagare i danni. Segnala ilgiorno.it

La svolta sul centro islamico. Via libera dal Consiglio di Stato: la moschea in via Friuli si farà - Il Giorno - Il Comune sarà tenuto a coprire le spese legali sostenute, che ammontano a circa 60mila euro. Come scrive ilgiorno.it