Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve | Vogliamo passare il turno tutti vogliono battere il Real Io ci credo

Alla vigilia di uno degli incontri più attesi del Mondiale per Club, Igor Tudor si prepara a sfidare il Real Madrid con determinazione e fiducia. La Juventus è pronta a mettere in campo tutte le sue energie per passare il turno e scrivere un nuovo capitolo di successo. Le sue parole alla conferenza stampa riflettono questa grinta: ora, tutto è nelle mani dei giocatori. Noi crediamo nella vittoria, e tu?

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla viglia dell’ottavo di finale del Mondiale per Club. Siamo alla vigilia dell’ottavo di finale del Mondiale per Club tra Juve e Real Madrid. Nella giornata di oggi, lunedì 30 giugno, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match da dentro o fuori. segue LIVE le sue parole. REAL MADRID JUVE – «Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni. Il Real Madrid in questi tornei è sempre forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: «Vogliamo passare il turno, tutti vogliono battere il Real. Io ci credo»

