Saltrio il sindaco Zanuso picchiato dal cittadino che non vuole l’antenna 5G

Un episodio inquietante scuote Saltrio: il sindaco Maurizio Zanuso è stato brutalmente aggredito da un cittadino infuriato, contrario all’installazione dell’antenna 5G. Un gesto che ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra la comunità. La violenza, purtroppo, non si limita alle parole; ora si traduce in azioni e conseguenze concrete. La vicenda ci invita a riflettere sul rispetto e sulla convivenza civile, elementi fondamentali per una comunità sana e unita.

Saltrio (Varese), 1 luglio 2025 – Aggredito con violenza il sindaco di Saltrio, Maurizio Zanuso, colpito con pugni, schiaffi e poi buttato a terra. Il suo aggressore è un uomo di 65 anni residente in paese che è stato denunciato. Il primo cittadino di Saltrio è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso e medicato, quindi dimesso con una prognosi di 15 giorni. È accaduto nella tarda serata di domenica, al termine della Festa degli Alpini: il sindaco si stava avviando verso la sua automobile quando all’improvviso è arrivata l’aggressione da parte dell’uomo che Zanuso conosce. All’origine ci sarebbe un motivo preciso: ovvero l’opposizione da parte dell’aggressore all’installazione di un’ antenna 5G su un’area comunale nei pressi di una sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saltrio, il sindaco Zanuso picchiato dal cittadino che non vuole l’antenna 5G

