Inter a casa ko 2-0 con la Fluminense Lautaro fa esplodere il caso Calha

L'Inter saluta il Mondiale per Club con una sconfitta clamorosa e il caso Lautaro Martinez che scuote i tifosi. In una serata rocambolesca a Charlotte, la Fluminense si impone 2-0, tra errori della difesa nerazzurra e decisioni arbitrali contestate. Mentre i brasiliani avanzano ai quarti, Chivu e Lautaro sono al centro di un polverone mediatico: cosa succederà ora?

Nel giro di una sera l'Inter esce dal Mondiale per Club e viene travolta dal caso Lautaro Martinez. A Charlotte vince la Fluminense 2-0 con gol lampo di Cano al 3' (errori in serie della difesa nerazzurra), rete annullata a Ignacio per fuorigioco e raddoppio nel recupero di Hercules al 93'. I brasiliani di Renato Portaluppi ai quarti, Chivu a casa e con una bella grana da gestire. Nel dopo gara infatti parla il capitano Lautaro e sono fuochi d'artificio. "Nel primo tempo non siamo stati in gara, abbiamo sbagliato tante scelte, loro col gol nei primi minuti sono riusciti a difendersi. Faceva caldo per tutte e due, arrivavamo con un po' di stanchezza mentale, chiedo scusa ai tifosi e chi è venuto qua, ora pensiamo a riposare per poi iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi".

