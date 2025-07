Era capace di intendere e volere | nessuna nuova perizia sulla madre accusata di aver soffocato i suoi bambini

La vicenda di Monia Bortolotti, accusata di aver soffocato i propri figli, si avvia verso la conclusione con una decisione chiara e decisa. La Corte d’assise ha infatti respinto la richiesta di ulteriori perizie psichiatriche, ritenendo che le prove finora raccolte siano sufficienti per affrontare il dibattimento fissato per il 12 settembre. Una scelta che segna un passo importante nel processo e nell’intera vicenda giudiziaria.

Bergamo, 1 luglio 2025 – Non ci sarĂ un’altra perizia psichiatrica, o super perizia, come aveva invocato la pm Esposito nelle fasi finali dell’udienza di ieri. La Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere il collega Guadagnino) ha deciso che le prove sin qui raccolte appaiono sufficienti per affrontare la discussione che è giĂ in calendario per il 12 settembre.  A processo.  Il processo è quello a carico di Monia Bortolotti, la mamma di 29 anni, attualmente alla Rems di Castiglione delle Stiviere e accusata di aver soffocato i suoi due bimbi: Alice e Mattia, entrambi di pochi mesi. Era capace di intendere e volere al momento del fatto? Per i consulenti nominati dal tribunale sì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it