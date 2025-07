Dalla Regione un piano da 9.1 milioni per cinema e audiovisivo Critiche dal Pd | Fondi tagliati

La regione Lazio punta ancora sul cinema e l’audiovisivo, ma le critiche non si fanno attendere: il nuovo Piano 2025, con oltre 9 milioni di euro destinati a Roma e al territorio, segna un calo rispetto allo scorso anno. Un passo avanti o un rischio per il settore culturale? La discussione è aperta, e le future ripercussioni potrebbero essere decisive per la creatività laziale.

Oltre nove milioni per sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva a Roma e nel Lazio. La commissione regionale Cultura ha dato il via libera al Piano 2025, con un impegno totale di risorse pari a nove milioni e 117.800 euro. Una cifra inferiore rispetto all’anno scorso, quando per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

