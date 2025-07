Notte bianca in via Ricasoli con l' avvio dei saldi negozi aperti fino alle 23 | l' iniziativa dei commercianti

Preparati a vivere un’atmosfera unica: la notte bianca in via Ricasoli, con negozi aperti fino alle 23 e saldi irresistibili, è l’evento dei commercianti di Livorno per riscoprire lo shopping sotto le stelle. Con il patrocinio del Comune, questa iniziativa mira a rilanciare la vivacità del centro, creando un’occasione speciale di shopping e socialità. E l’entusiasmo si diffonde: perché questa notte bianca promette di trasformare la città in un palcoscenico di festa e shopping senza confini.

L'iniziativa è tutta loro, dei commercianti di via Ricasoli. Ma c'è anche il patrocinio del Comune di Livorno, che ha autorizzato l'evento concedendo il suolo pubblico. Con un obiettivo: rilanciare la notte bianca, per adesso limitatamente alla via dello shopping per eccellenza di Livorno e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: notte - bianca - ricasoli - iniziativa

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

Notte Bianca a Livorno, appuntamento il 6 luglio: il programma.

Roma, musica e iniziative sociali all'Eur con la Notte Bianca: in arrivo Noemi, Diana Del Bufalo, Briga e Giorgio Prezioso - Dal mattino e fino a sera, tra viale Europa, viale America e la Scalinata di San Pietro e Paolo , tre giorni di ... msn.com scrive

Sabato torna la Notte Bianca. Dalle 19 eventi non stop. Sarà coinvolta tutta la città - Tre le iniziative principali poi decine di locali proporranno intrattenimenti diversi. Si legge su msn.com