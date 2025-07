Picchiato un altro ragazzino in zona mare | Hai una sigaretta? E giù botte dal branco

Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo per un giovane di 14 anni a Pesaro, vittima di una violenta aggressione in pieno giorno. La scena, che avrebbe dovuto celebrare la fine dell’anno scolastico, si è conclusa con botte e paura, lasciando la comunità sgomenta. È fondamentale riflettere su questi episodi e rafforzare i nostri valori di rispetto e solidarietà, affinché nulla simile accada di nuovo.

Pesaro, 1 luglio 2025 – Quello che doveva essere il giorno più bello e spensierato, per chiudere un ciclo e dare il via ufficiale all’estate, ovvero la cena di classe dopo gli esami di terza media, si è trasformato in un incubo per un ragazzino di 14 anni. Pesarese, di buona famiglia, il classico bravo ragazzo, studente della Don Gaudiano, ha subìto un’aggressione in piena regola, in viale Trieste lo scorso venerdì sera, appunto poco dopo la festa con i compagni e i prof. In quel momento era solo: è stato afferrato al collo, gettato a terra e preso a calci da una banda di ‘maranza’. Così li ha definiti lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchiato un altro ragazzino in zona mare: “Hai una sigaretta?”. E giù botte dal branco

