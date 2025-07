Vertenza Beko Invitalia squarcia il buio | c’è la proposta di acquisto

Una svolta decisiva nella vertenza Beko a Siena: su incarico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia si è fatta avanti con una proposta concreta di acquisto dello stabilimento, collaborando con il Comune per rilanciare un sito strategico. Questa mossa segna un passo fondamentale verso la reindustrializzazione e il futuro occupazionale della zona, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo. La sfida ora è trasformare questa opportunità in realtà concreta.

Siena, 1 luglio 2025 – Improvvisa accelerazione sulla vertenza Beko. Su indicazione del ministero delle Imprese e del made in Italy, Invitalia ha formalizzato ieri, in accordo con il Comune di Siena, la proposta di acquisto dello stabilimento Beko presente in città all’attuale proprietario dell’immobile, Duccio Immobiliare. Invitalia e il Comune effettueranno congiuntamente l’operazione di acquisizione per predisporre la reindustrializzazione dello stabilimento. “Impegni mantenuti, grazie anche alla piena collaborazione del Comune di Siena – ha detto il ministro Adolfo Urso –. L’offerta ufficiale di Invitalia, insieme con l’estensione della cassa integrazione straordinaria, prevista nel nostro decreto legge, ci consente di mantenere la presenza industriale e occupazionale nell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertenza Beko, Invitalia squarcia il buio: c’è la proposta di acquisto

In questa notizia si parla di: beko - invitalia - vertenza - proposta

Vertenza Beko, Invitalia squarcia il buio: c’è la proposta di acquisto; Invitalia formalizza offerta di acquisto Beko Siena; Beko, si lavora sugli 80 esuberi di Comunanza.

Vertenza Beko, Invitalia squarcia il buio: c’è la proposta di acquisto - Il ministro Urso: “L’operazione, con l’estensione della cig straordinaria, ci consentirà di mantenere il livello occu ... Da msn.com

Beko: Invitalia formalizza la proposta d’acquisto del sito di Siena - Su indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia ha formalizzato – in accordo con il Comune di Siena – la proposta di acquisto dello stabilimento Beko presente nella ... Si legge su ilcittadinoonline.it