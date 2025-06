Campi Flegrei il vulcanologo Mastrolorenzo | Aspettiamo scosse molto forti Sisma a 4.6 il più forte di sempre

Le recenti scosse sismiche nei Campi Flegrei, tra cui una magnitudo 4.6, allarmano esperti e cittadini. Il vulcanologo Mastrolorenzo sottolinea l’importanza di non sottovalutare questi segnali: l’area critica si sta ampliando e la sicurezza degli edifici diventa prioritaria. È fondamentale agire prontamente per prevenire il peggio e proteggere le comunità che vivono in questa zona a rischio.

L'esperto dell'Osservatorio Vesuviano: «Essendo il primo evento di magnitudo così alta registrato nel golfo di Baia lontano da Pisciarelli evidentemente si allarga l'area critica, non bisogna giocare d'azzardo ma mettere subito in sicurezza gli edifici». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Campi Flegrei, il vulcanologo Mastrolorenzo: «Aspettiamo scosse molto forti». Sisma a 4.6, il più forte di sempre»Â

