Il Festival della canzone via da Sanremo? Clamoroso spunta il nome di Senigallia per ospitarlo

Il Festival della Canzone Italiana potrebbe presto cambiare scenario, portando la magia musicale anche a Senigallia. La città , già nota per il suo fascino e il vivace panorama culturale, si candida come possibile sede dal 2027, in un’edizione itinerante che promette di sorprendere e coinvolgere pubblico e appassionati. Un’opportunità unica che potrebbe consacrare Senigallia come nuova capitale della musica italiana.

SENIGALLIA Spunta anche il nome di Senigallia tra le possibili città che potrebbero ospitare dal 2027 il Festival della canzone italiana, in forma itinerante, mentre il Comune è.

