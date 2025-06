Sicurezza lungo la costa riapre per due mesi il Posto fisso dei carabinieri

Per garantire un’estate all’insegna della sicurezza e serenità, il Posto fisso dei Carabinieri di Lido delle Nazioni riapre per due mesi, offrendo supporto costante ai turisti e residenti lungo la costa comacchiese. Un presidio fondamentale per tutelare l’ordine e favorire un soggiorno tranquillo. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday e resta sempre aggiornato su tutte le iniziative per un’estate sicura e senza preoccupazioni!

Anche per l'estate di quest'anno, in previsione del significativo afflusso di turisti lungo la costa comacchiese, sarà attivo per l'intera durata di luglio e agosto il Posto fisso dei carabinieri di Lido delle Nazioni, situato in viale Polonia 40. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

