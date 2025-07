achille lauro conquista il circo massimo di roma e lancia il primo concerto allo stadio olimpico nel 2026

Achille Lauro conquista il cuore di Roma, portando il suo talento spettacolare al Circo Massimo e annunciando il suo primo storico concerto allo Stadio Olimpico nel 2026. Un evento che ha unito "comuni mortali" e giovani incoscienti in un'energia contagiosa, preludio di un tour già tutto esaurito. Achille Lauro, amante della città eterna, celebra la musica e l’amore per Roma: inizia così il concerto di una notte indimenticabile che resterà impressa nella storia musicale della capitale.

Achille Lauro re per una notte al Circo Massimo di Roma. Ad applaudirlo “comuni mortali” ed “incoscienti giovani” che cantano all’unisono le sue canzoni in una serata preludio di un tour sold out! Achille Lauro: l’amor per Roma e l’abbraccio del pubblico del Circo Massimo. “ Questa è una canzone d’amore. Io sono cresciuto qui e pensare che un mio brano stia diventando simbolo di questa città è per me fantastico “. Inizia così il concerto di Achille Lauro al Circo Massimo di Roma. La prima tappa del suo “ Comuni Mortali Tour 2025 2026 ” inizia proprio da Roma, la cittĂ che non solo gli ha dato i natali ma dove è cresciuto scrivendo le prime canzoni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it