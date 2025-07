Omicidio di Pieve Fissiraga caccia all’uomo che ha chiamato la madre in Marocco | Tuo figlio è morto

Le indagini sull’omicidio di Mohamed Kaoukeb Raji, il giovane marocchino trovato senza vita nelle campagne di Pieve Fissiraga, sono in pieno svolgimento. Gli inquirenti stanno concentrando gli sforzi per ricostruire la tragica vicenda e identificare chi ha compiuto un gesto così brutale, in un’area dove spesso si celano segreti oscuri. L’attenzione ora si concentra sulla chiamata fatta dalla madre in Marocco e sulle possibili piste che possano portare alla verità.

Pieve Fissiraga (Lodi), 1 luglio 2025 – Proseguono a tutto campo le indagini sul caso di Mohamed Kaoukeb Raji, il 21enne di nazionalità marocchina il cui corpo è stato rinvenuto senza vita sabato pomeriggio nelle campagne tra Pieve Fissiraga, Massalengo e Villanova del Sillaro, non lontano dal tratto di Autosole che attraversa i tre comuni, un’area isolata e nota alle forze dell’ordine perché zona di spaccio. L’allarme . Ad ucciderlo sarebbe stato un colpo di fucile in pieno petto. Residente ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, Mohamed risultava scomparso da sabato. L’allarme per la sua ricerca era partito da familiari e amici, in seguito ad una telefonata ricevuta dalla madre del 21enne e partita da una persona che si sarebbe trovata con lui nelle campagne della provincia lodigiana e che ora sarebbe irreperibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Pieve Fissiraga, caccia all’uomo che ha chiamato la madre in Marocco: “Tuo figlio è morto”

In questa notizia si parla di: pieve - fissiraga - omicidio - caccia

Pieve Fissiraga, ucciso nei campi con un colpo di fucile: l’ombra del regolamento di conti - Una tragedia scioccante scuote Pieve Fissiraga: Mohamed Kaoukeb Raji, 21 anni, è stato trovato ucciso in un campo con un colpo di fucile nel petto.

L'uomo sottoposto a fermo per l'omicidio di Maria Denisa Adas Paun ha confessato di aver ucciso la 30enne. La donna lo avrebbe ricattato minacciandolo di rivelare alla moglie un loro rapporto sessuale a pagamento se non le avesse dato 10.000 euro. A rif Vai su Facebook

FINANZIERE AQUILANO MORTO NELLA BATTUTA DI CACCIA: CONDANNATO L'AMICO PER OMICIDIO COLPOSO.

Il giallo del 21enne trovato morto in un campo di mais a Pieve Fissiraga con un colpo di fucile al torace - Il corpo del giovane, Mohamed Kaoukeb Raji, è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato 28 giugno ai bordi di un appezzamento lungo la provinciale 188. Secondo msn.com

Pieve Fissiraga, ucciso nei campi con un colpo di fucile: l’ombra del regolamento di conti - Mistero nel Lodigiano: corpo trovato dopo l’allarme lanciato dalla madre in Marocco. Lo riporta msn.com