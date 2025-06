Raid notturno a scuola e in palestra Vandali scatenati rompono porte e distributori automatici

Una notte di vandalismo scuote Fucecchio: tra porte sfondate, distributori distrutti e armadietti manomessi, i danni sono ingenti, ma fortunatamente nessuno si è portato via nulla. Un atto di inciviltà che lascia amarezza e preoccupazione nella comunità locale, chiamandola a riflettere sull’importanza di tutela e sorveglianza di spazi pubblici. La domanda ora è: chi sono i responsabili di questa devastazione gratuita?

Fucecchio, 1 luglio 2025 – Raid notturno nella palestra e nella scuola media “Montanelli-Petrarca“. Porte rotte, distributore automatico devastato, armadietti manomessi. È il bilancio della scorribanda dei ’soliti ignoti’ che nella notte tra sabato e domenica scorsi si sono introdotti prima all’interno dell’impianto sportivo e poi nel plesso scolastico. Da un primo sopralluogo sembra che nulla sia stato asportato. In compenso tanti i danni lasciati alle spalle. Secondo le ’tracce’ lasciate dagli stessi autori, la prima incursione è avvenuta nella palestra poco prima delle 2: i ladri hanno forzato la maniglia dell’ingresso su via Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raid notturno a scuola e in palestra. Vandali scatenati rompono porte e distributori automatici

