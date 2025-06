Scattano i pre-saldi ma col ' giallo' | Boom di acquisti prima del via ufficiale

I pre-saldi sono ufficialmente iniziati, e il giallo si accende con un boom di acquisti prima del via ufficiale. Nella provincia di Ferrara, l’attività promozionale anticipa la stagione estiva, coinvolgendo online e negozi con offerte irresistibili e iniziative esclusive. I consumatori non resistono: è il momento di approfittare delle occasioni prima che i saldi esplodano. Preparati a scoprire le migliori opportunità per risparmiare e rinnovare il tuo guardaroba!

Anche nella provincia di Ferrara si registra un’intensa attività promozionale che, di fatto, anticipa la stagione dei saldi estivi ufficialmente in partenza il 5 luglio. Sconti online, offerte personalizzate via social, iniziative ‘private’ nei punti vendita stanno spingendo molti consumatori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

