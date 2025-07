Perfetti Deloitte | Sul piano occupazionale il divario di genere contrae e ferma la crescita – Il video

Il divario di genere non è solo una questione etica, ma un ostacolo concreto alla crescita economica. Secondo Silvana Perfetti di Deloitte, ridurre questa disparità è fondamentale per sostenere la competitività e la sostenibilità del nostro mercato del lavoro. La parità di genere rappresenta quindi un'opportunità strategica da cogliere per un futuro più inclusivo e prospero, e il cambiamento parte da qui.

(Agenzia Vista) Milano, 30 giugno 2025 “Il tema del divario di genere rappresenta non solo un principio etico, ma un driver strategico per garantire la sostenibilità e la competitività della nostra economia. Pensiamo anche solo dal punto di vista occupazionale, il divario di genere contrae e ferma la crescita.” Così Silvana Perfetti, Chair Deloitte Central Mediterranean a margine dell'evento "La parità di genere (non) è un'impresa", organizzato da UN Women Italy presso la sede milanese di Deloitte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: genere - divario - perfetti - deloitte

"Inter Pares: oltre il divario di genere": due eventi a Padova sul ruolo delle donne in storia, scienza e professioni - "Inter pares: oltre il divario di genere" è il titolo di due eventi a Padova dedicati al ruolo delle donne nella storia, nella scienza e nelle professioni.

Perfetti (Deloitte): Sul piano occupazionale il divario di genere contrae e ferma la crescita; Osservatorio STEM | 3° Edizione; Deloitte: in Europa solo 1 studente su 4 iscritto a percorsi STEM.

Perfetti (Deloitte): Sul piano occupazionale il divario di genere contrae e ferma la crescita - (Agenzia Vista) Milano, 30 giugno 2025 “Il tema del divario di genere rappresenta non solo un principio etico, ma un driver strategico per garantire la sostenibilità e la competitività della nostra ec ... Da quotidiano.net

Deloitte: in Europa solo 1 studente su 4 iscritto a percorsi STEM - MSN - dichiara ad askanews Silvana Perfetti, People & Purpose Consulting Leader di Deloitte Italia - Riporta msn.com