Incendio a Roma sud a fuoco deposito di auto Chiusa l' Appia Nuova

Roma si sveglia sotto una spessa coltre di fumo questo 30 giugno, con un incendio devastante che ha coinvolto un deposito di auto chiuso all'Appia Nuova, nella zona di Capannelle. La nube nera e densa si alza alta nel cielo, allarmando residenti dei quartieri centrali e periferici della Capitale. La situazione è ancora in evoluzione: ecco cosa sappiamo finora e quali misure sono state adottate per gestire questa emergenza.

Roma brucia in questo lunedì 30 giugno. Tra gli incendi divampati uno ha riguardato la zona di Capannelle. Nera, densa e molto alta la nube di fumo levatasi, ad allarmare diversi quartieri della Capitale, compresi anche quelli centrali. Qui, secondo quanto riferito dalla polizia locale, il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - incendio - fuoco - deposito

Roma, appiccano l’incendio in una struttura disabitata: “Ci stavamo annoiando” - Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per incendio doloso dopo essere stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a una struttura disabitata a Roma.

Incendio a Roma sud, a fuoco deposito di auto. Chiusa l'Appia Nuova Vai su X

FILOBUS: ENNESIMO BREDA A FUOCO A ROMA Il mezzo dell’Atac stava rientrando in deposito, quando è stato colpito da un principio di incendio in via del Foro Italico. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/filobus-flambe-27-giugno.html Vai su Facebook

Incendio a Roma sud, a fuoco deposito di auto. Chiusa l'Appia Nuova; Incendio a Roma sud, a fuoco deposito di auto. Chiusa l'Appia Nuova; Ladispoli - Grosso incendio in via Roma, le fiamme minacciano un deposito di barche e roulotte.

Incendio a Roma sud, a fuoco deposito di auto. Chiusa l'Appia Nuova - Nera, densa e molto alta la nube di fumo levatasi, ad allarmare diversi quartieri della ... Scrive romatoday.it

Incendi a Roma: dal parco dell'Aniene all'A91, è un lunedì di fuoco per la Capitale - Diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il terriorio della Capitale, dal parco delle Valli, al rogo a ridosso dell'A12 passando per via Appia Nuova e Casal Selce, in vi ... Secondo romatoday.it