Delfini mante tartarughe Galateo salva-biodiversità per gli incontri ravvicinati

L’emergenza in Toscana richiama l’attenzione sulla tutela del mare e delle sue meraviglie. Delfini, mante e tartarughe marine sono protagonisti di incontri ravvicinati che mettono in luce la fragilità degli ecosistemi marini. Legambiente interviene con consigli pratici per salvare queste specie e proteggere la biodiversità. In un contesto in cui ogni gesto conta, la nostra responsabilità è grande: ecco come possiamo contribuire a preservare il patrimonio naturale del nostro mare.

Pisa, 1 luglio 2025 – Mante spiaggate, tartarughe ferite, Legambiente dà consigli su come salvarli o non peggiorare la situazione. Ed intanto, il nido della tartaruga caretta caretta è stato spostato per evitare "probabili allagamenti della camera delle uova": dice Yuri Galletti responsabile toscano del progetto "Life turtlenest" di Legambiente. Lo stesso Galletti, biologo marino, alla luce dello spiaggiamento della manta a Marina di Pisa, e della conseguente morte, dà alcuni consigli per salvare mammiferi marini come i delfini e le tartarughe. "In primis non bisogna provare a spostare l'animale, da soli.

In questa notizia si parla di: tartarughe - delfini - mante - galateo

Delfini, mante, tartarughe. Galateo salva-biodiversità per gli incontri ravvicinati.

