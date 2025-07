Ladri in tabaccheria È la terza volta in 8 mesi la città è allo sbando

Reggio Emilia si ritrova ormai allo sbando, tra furti ripetuti e un senso di insicurezza crescente. La tabaccheria Il Follo di via Zacchetti, tristemente simbolo di questa escalation, ha subito tre colpi in appena otto mesi, lasciando il proprietario Francesco Ruggiero esasperato e la comunità preoccupata. Un ciclo di violenza che mette in discussione la tranquillità della città e chiede interventi concreti per ristabilire sicurezza e speranza.

Reggio Emilia, 1 luglio 2025 – Un furto per ogni stagione: in questa frase non c’è nessuna ironia. Anzi, quello che prova Francesco Ruggiero, titolare della tabaccheria Il Follo di via Zacchetti, è esasperazione. Il primo colpo a novembre, il secondo a marzo e l’ultimo domenica notte: tre furti con spaccata in soli otto mesi. “Reggio è diventata uno schifo”. L’ultimo episodio risale a due notti fa, quando attorno alle 3 due uomini (uno dei quali filmato dalle telecamere di videosorveglianza) ha mandato in frantumi una delle vetrate rubando il fondocassa, alcune stecche di sigarette e la macchina cambia monete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri in tabaccheria. “È la terza volta in 8 mesi, la città è allo sbando”

