Banca Marche fallita ma non ci sono colpevoli | in appello annullate le condanne per i sei imputati

Dopo un lungo iter giudiziario, la vicenda di Banca Marche si chiude con un’epilogo sorprendente: in appello sono state annullate le condanne e tutti i sei imputati sono stati assolti. Nessun responsabile per il fallimento che ha segnato l’economia di Ancona e non solo. Una decisione che fa riflettere sulla complessità della giustizia e sulla sfida di fare chiarezza in casi così delicati.

ANCONA Tutti assolti. Nessun responsabile per il default miliardario di Banca Marche, l?istituto di credito dichiarato fallito nel marzo del 2016. Il colpo di spugna l?ha dato la sentenza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Banca Marche fallita ma non ci sono colpevoli: in appello annullate le condanne per i sei imputati

