A pesca di archeoplastiche quei reperti immortali che soffocano i nostri mari

A pesca di archeoplastiche, i reperti eterni che soffocano i nostri mari, scopriamo storie di oggetti abbandonati e recuperati tra le onde. Questi manufatti, presenti da oltre 50 anni sulle nostre spiagge, raccontano un viaggio incredibile: alcuni hanno percorso mille chilometri dal Trentino al Salento. Un viaggio attraverso il tempo e l’ambiente, che ci invita a riflettere sull’impatto della nostra quotidianità sugli ecosistemi marini.

Ci sono oggetti presenti sulle nostre spiagge da oltre 50 anni: alcuni hanno fatto mille chilometri per arrivare dal Trentino al Salento. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “A pesca di archeoplastiche, quei reperti immortali che soffocano i nostri mari”

In questa notizia si parla di: pesca - archeoplastiche - quei - reperti

“A pesca di archeoplastiche, quei reperti immortali che soffocano i nostri mari” - Ci sono oggetti presenti sulle nostre spiagge da oltre 50 anni: alcuni hanno fatto mille chilometri per arrivare dal Trentino al ... repubblica.it scrive

Pesca per caso reperti archeologici, ma li ributta in mare: denunciato - Un pescatore è stato denunciato per appropriazione indebita di beni culturali e danneggiamento: uscito in barca al largo di ... Secondo ilgiornale.it