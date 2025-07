Beautiful anticipazioni americane | Luna diventa Sunshine il piccolo Hayes in pericolo?

Le anticipazioni di Beautiful ci svelano un susseguirsi di colpi di scena: Luna si trasforma in Sunshine, pronta a vendicarsi di Steffy, mentre il piccolo Hayes si trova in serio pericolo. Le prossime puntate promettono emozioni intense e svolte clamorose, con Luna che mette a rischio tutto. Cosa accadrà davvero? Scopriamolo insieme, perché il prossimo capitolo di Beautiful potrebbe cambiare per sempre le vite dei nostri protagonisti.

Cosa ci riserveranno le puntate future di Beautiful? Abbiamo già avuto modo di scoprire che Luna è pronta a vendicarsi di Steffy, e sarà proprio una mossa della giovane Nozawa, nel corso dei prossimi episodi, a far tremare la giovane Forrester. Suo figlio Hayes è davvero in pericolo? Scopriamo insieme cosa accadrà . Beautiful, trame future: Luna allontanata da Finn e Steffy. Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni americane Beautiful, sapete che Luna Nozawa non avrà nessuna intenzione di allontanarsi da Finn. Dopo aver scoperto che è lui il suo padre biologico, la giovane Nozawa si renderà conto che l’ostacolo più grande per una vita con il genitore sarà Steffy Finnegan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: Luna diventa Sunshine, il piccolo Hayes in pericolo?

In questa notizia si parla di: beautiful - luna - hayes - pericolo

Beautiful 14 maggio 2025: R.J., Luna, Ridge, Eric e Donna tra scontri e rivelazioni - I fan di Beautiful non possono trattenere l'emozione per la puntata del 14 maggio 2025. Tra scontri e rivelazioni, Eric e Donna si trovano al centro di una nuova intricata trama, promettendo colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso.

#NEWS: Nuova avventura imminente per la bravissima Rebecca Budig (Taylor Hayes in B&B) che dal prossimo 8 Luglio condurrà insieme all’amico e collega Greg Rikaart (Kevin in Y&R e Leo in DAYS) una nuovissima serie dal titolo “SOAPY” dedicata Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn affila le armi contro Luna, ora deve proteggere anche Hayes; Beautiful anticipazioni americane | Luna diventa Sunshine il piccolo Hayes in pericolo?; Beautiful, anticipazioni americane: Luna diventa Sunshine, il piccolo Hayes in pericolo?.

Beautiful, anticipazioni americane: Luna diventa Sunshine, il piccolo Hayes in pericolo? - Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni americane Beautiful, sapete che Luna Nozawa non avrà nessuna intenzione di ... Segnala superguidatv.it

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna rapirà Hayes? - Nelle puntate americane di Beautiful la Nozawa ha in mente un piano malefico per far soffrire la Forrester e nel suo mirino c'è il piccolo Hayes. Secondo msn.com