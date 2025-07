Caldo record ordinanza in Lombardia | stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16

In Lombardia, il caldo record impone nuove regole: stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre. Il presidente Fontana sottolinea: «La tutela della salute dei lavoratori è la nostra priorità». Una misura che dimostra come, anche di fronte alle alte temperature, la sicurezza venga prima di tutto, proteggendo chi lavora sotto il sole cocente.

IL PROVVEDIMENTO. In vigore dal 2 luglio al 15 settembre. Il presidente della regione Fontana: «Tutela della salute dei lavoratori è la nostra priorità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16

