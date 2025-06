Raid a Gaza strage in un internet café sul mare | almeno 21 morti

Un tragico attacco aereo ha devastato un internet café sul mare a Gaza, lasciando almeno 21 vittime innocenti. In un momento in cui questo luogo era uno dei pochi spazi di speranza e connessione rimasti, l’evento apre una ferita profonda nella comunità locale. La violenza dilaga senza sosta, mentre il mondo osserva impotente un’altra pagina di sofferenza. Continua a leggere per capire cosa si nasconde dietro questa tragedia e le sue implicazioni.

Almeno ventuno persone sono rimaste uccise in un attacco aereo che ha colpito un internet café affacciato sul mare, nella zona occidentale della Striscia di Gaza. La struttura presa di mira, la caffetteria Al-Baqa, era uno degli ultimi luoghi ancora attivi dove si poteva lavorare, scrivere, connettersi e, per quanto possibile, vivere. Il raid ha avuto luogo nel tardo pomeriggio, a poche ore da un nuovo ordine di evacuazione emesso dall’Idf per le zone costiere nel nord della Striscia, in particolare nell’area di Gaza City. Un’escalation che si inserisce nel contesto di un’intensificazione delle operazioni israeliane nelle ultime 48 ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Raid a Gaza, strage in un internet café sul mare: almeno 21 morti

In questa notizia si parla di: gaza - internet - café - mare

Si spegne l’ultima luce su Gaza: i raid di Israele fanno crollare Internet e linea fissa nella Striscia - l’ultimo filo che collegava Gaza al mondo esterno si è spezzato, lasciando la popolazione isolata e vulnerabile.

Gaza sotto le bombe, strage in un internet café sul mare. Coloni assaltano l'Idf Vai su X

Raid dell’Idf in un popolare internet café sul lungomare nella parte occidentale della Striscia: almeno ventuno le vittime. L’attacco ha fatto seguito ad... Vai su Facebook

VIDEO Gaza, un internet café sul mare completamente distrutto; Gaza sotto le bombe, strage in un internet café sul mare; Gaza sotto le bombe, strage in un internet café sul mare. Coloni assaltano l'Idf.