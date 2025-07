dieci ragioni per un palio tanta voglia di riscatto per molti protagonisti

Il Palio di Siena 2025 si presenta come un racconto di passione, riscatto e sfide epiche. Tra i protagonisti, molti cercano di riscrivere il proprio destino, spinti da una voglia infinita di rivalsa. Chi avrà la meglio? Sarà colui che ha scelto i cavalli più forti, o chi ha puntato sulla strategia e l’esperienza? La risposta si scriverà sulle piazze senesi, dove ogni corsa è un capitolo di pura emozione...

Siena, 1 luglio 2025 – Chi è favorito in questo strano Palio nel quale apparentemente l’ago della bilancia non ha ancora scelto dove puntare con decisione? SarĂ premiato chi ha ricevuto in sorte i migliori cavalli (Tartuca, Chiocciola, Lupa) o chi ha puntato sulla monta per far crescere le proprie potenzialitĂ (Bruco, Oca, Valdimontone), chi ha scelto l’affidabilitĂ dell’accoppiata (Istrice) o chi ha seguito la strada tracciata l’anno scorso con risultati incoraggianti (Selva), chi punta sulla voglia di riscatto di un fantino assente da tempo dalla Piazza (Pantera) o chi sull’entusiasmo del debuttante (Drago)? Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: PALIO LUGLIO 2025 - TERZA PROVA Questo non per dire che tutte e dieci partono allo stesso livello, ma per delineare un quadro incerto forse come poche altre volte, sebbene nel Palio spesso i pronostici siano fatti apposta per essere smentiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it