dimissioni sindaco gli uffici vanno a rilento in stand by le iniziative salva la festa della birra

Le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti hanno scatenato un effetto domino che blocca l’attività amministrativa di Prato, mettendo a rischio iniziative fondamentali come la celebre Festa della Birra. In questa fase di sospensione senza precedenti, gli uffici pubblici sono in stand-by e le decisioni importanti stentano ad arrivare. La città attende con ansia l’arrivo del commissario prefettizio, sperando in una rapida ripresa delle attività.

Prato, 1 luglio 2025 – È un effetto domino quello innescato dalle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, che dal 21 giugno hanno lasciato la città di Prato in una fase di sospensione istituzionale senza precedenti. Per la prima volta nella storia del Comune, l'amministrazione si trova senza una guida politica eletta. Un interregno destinato a durare fino all'11 luglio, data in cui è atteso l'arrivo del commissario prefettizio, nominato dal ministero dell'Interno per traghettare il Comune verso le nuove elezioni amministrative previste nella primavera 2026, molto probabilmente a maggio. giardini passerella progetto riqualificazione assessore biagioni Nel frattempo, la giunta e gli assessori rimangono formalmente in carica fino a giovedì 10, con la possibilità di portare avanti atti e attività amministrativa, ma il vuoto politico al vertice sta rendendo tutto più complicato.

