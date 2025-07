Pontino la lite in casa degenera e minaccia il connazionale con un coltello | 34enne denunciato

Una lite domestica si trasforma in un episodio di forte tensione, con un 34enne che minaccia un connazionale con un coltello. Denunciato dalla polizia per minacce e lesioni, il 31enne originario del Bangladesh è al centro di un inquietante episodio avvenuto domenica 29 giugno. La scena si è svolta all’interno di un appartamento in zona Pontino, dove la convivenza ha preso una piega pericolosa, dimostrando quanto possa essere fragile la pace tra vicini di casa.

Dovrà rispondere di minacce e lesioni il 31enne originario del Bangladesh denunciato dalla polizia nella giornata di domenica 29 giugno. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava in un appartamento in zona Pontino insieme ad altri connazionali quando a un certo punto avrebbe iniziato a.

