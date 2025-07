Lavori in via Tripoli rabbia dei commercianti | Troppi disagi evitabili

Lavori in via Tripoli e via Cividale stanno causando un crescente malcontento tra i commercianti di Montecatini Terme, frustrati dai disagi evitabili imposti dal Comune. Nonostante le proposte di interventi più sostenibili, le modalità adottate hanno messo a dura prova le attività locali. Ora, l’attenzione si concentra sul rispetto dei tempi previsti, sperando in una soluzione che possa ridare serenità al cuore commerciale della città . È fondamentale ascoltare le esigenze degli operatori per evitare ulteriori danni.

Montecatini Terme, 1 luglio 2025 – “Le modalità scelte dal Comune per riasfaltare via Tripoli e via Cividale hanno creato seri disagi alle attività commerciali. Avevamo proposto di procedere un tratto alla volta, ma il Comune non ha ascoltato le nostre istanze. Adesso, speriamo solo che siano rispettati i tempi previsti dall’amministrazione”. Nicola Pieri, presidente di Confcommercio Montecatini e titolare della tabaccheria e del servizio di poste private all’angolo tra via Tripoli e via Cividale, sottolinea il malcontento degli esercizi della zona per la decisione presa dal Comune. L’intervento di riasfaltatura ha portato una serie di variazioni temporanee alla viabilità , che hanno scatenato le polemiche da parte degli esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in via Tripoli, rabbia dei commercianti: “Troppi disagi evitabili”

